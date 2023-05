(Di mercoledì 31 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Leggi i commenti Calciomercato: tutte le notizie 31 maggio ...

E' un peccato perchélungo la sua esperienza rossonera è stato più volte decisamente utile alla causa, mentre Origi avrebbe potuto - dovuto - esserlo grazie alla sua esperienza in un top club ...Calciomercato Milan,per scelta tecnica e ai salutiCome riferito da 'La Gazzetta dello Sport', non c'è stato nessun problema fisico o altri impedimenti per la Juve: Pioli ha...per scelta tecnica nella partita che poteva valere (e così è stato) la Champions: Antenon ha partecipato alla trasferta di domenica sera contro la Juventus, nonostante le alternative ...

Rebic escluso, Origi sgridato: il flop di due punte da 2 milioni a gol La Gazzetta dello Sport

Messi in riga da Pioli e sul mercato dalla società al termine di una stagione fallimentare: Ante e Divock hanno segnato 5 reti e reso ben al di sotto delle aspettative ...Milan-Rebic, maretta nello spogliatoio rossonero a causa di alcuni ... Motivo per il quale sarebbe stato escluso per la gara contro la Juventus. Un addio senza particolari rimpianti da parte del Milan ...