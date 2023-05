(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il libro di Joe Abercrombie intitolatosembra avrà comel'attrice, che sta concludendo le trattative con la produzione.sembra stia per accettare il ruolo delladel, un progetto tratto dall'omonimo romanzo scritto da Joe Abercrombie. Alla regia del progetto ci sarà Tim Miller, già dietro la macchina da presa di Deadpool, mentre la produzione sarà curata da Skydance. I primi dettagli delTra le pagine disi racconta la storia della leggendaria mercenaria Monza Murcatto, ruolo affidato ...

... Impossible , che oltre all'azione ha puntato molto sulla tensione sentimentale tra i personaggi di Tom Cruise e, e come il Bond di Daniel Craig, e i legami forti e dolorosi tra 007 ...Ricordiamo inoltre che altri membri del cast includono Ving Rhames , Simon Pegg ,, Vanessa Kirby e Henry Czerny , insieme ai nuovi arrivati in franchising, tra cui Esai Morales , ...Scritto e diretto da Christopher McQuarrie , come gli ultimi due capitoli usciti al cinema, il film potrà contare su un cast composto anche da Ving Rhames, Simon Pegg,, Vanessa Kirby,...

Rebecca Ferguson protagonista del film Best Served Cold Movieplayer

Dalla superstar Tim Robbins alla brava e affascinante Rebecca Fergusson, passando per il rapper e attore Common: scopriamo chi sono i protagonisti della serie TV targata Apple. - Leggi tutto l'articol ...È finalmente online il trailer del settimo capitolo della saga Mission: Impossible con il titolo "Dead Reckoning - Parte Uno" ...