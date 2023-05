RDS Summer Festival 2023 | intrattenimento | divertimento e spensieratezza da giugno a settembre

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Per il secondo anno consecutivo RDS 100% Grandi Successi accende l’estate! Dopo il grande successo della scorsa edizione, RDStorna con tante novità, più colorato e divertente, con un’ambientazione ispirata ai playground di quartiere. Un villaggio e un grande palco che si animeranno dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, regalando musica,. Sei tappe in sei località turistiche italiane che, da, ospiteranno le esibizioni live di 24 artisti per tutti gli amanti della musica. Il tour partirà il 23 e 24da SENIGALLIA per poi raggiungere SABAUDIA il 30e 1 luglio, BARLETTA il 14 e 15 luglio, MESSINA il 21 e 22 luglio e SANREMO il 28 e 29 luglio. ...