Ranieri di Monaco | chi era | età | carriera | come è morto | moglie e figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Cento anni fa nasceva il Principedi, sovrano reggente del Principato per quasi 56 anni. Di lui si parlerà a Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone in onda tutti i giorni dalle ore 14.00 su Rai 1. Diciotto anni fa, esattamente il 6 aprile del 2005, morì all’età di 81 anni dopo che un progressivo peggioramento delle sue condizioni di salute. Il Principe balzò alle cronache, rosa in questo caso, anche per la sua storia d’amore con la celebre attrice americana Grace Kelly, terminata improvvisamente a causa della morte di quest’ultima a seguito di un incidente stradale. La sua morte, nonostante la risonanza mediatica che di solito suscitano tali notizie, passò un po’ in secondo piano poiché sopraggiunse quasi in contemporanea con la scomparsa di Papa Giovanni Paolo II.di ...