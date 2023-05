Rally Sardegna 2023 | Ott Tänak lancia la sfida a Kalle Rovanperä Torna Sébastien Ogier

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Si dovrà mangiare la polvere. L’appuntamento è fissato e, dal 1° al 4 giugno in, lo sterrato sarà il territorio di caccia di chi nel Mondiale divuol vincere. Il round è il numero sei della stagione. Il finlandese, campione del mondo in carica, ha fatto la differenza in terra lusitana e la situazione nella classifica generale gli sorride. Attualmente leader con 98 punti, il finnico precede di 17 lunghezze l’estone Ott(Ford Puma) e di 29 il compagno di marca, il francesevorrà riscattarsi visto quanto accaduto in Portogallo: una foratura che ha affossato le proprie aspirazioni. Per lui laha un significato particolare, essendosi imposto l’anno ...

Nonostante l'alluvione che ha colpito la loro regione, l'Emilia - Romagna, i 'Leoni' di CEA Squadra Corse saranno a Olbia dall'1 al 4 giugno per offrire il loro supporto alItalia. La ...... aggiornamento ed equipaggiamento d'avanguardia per la sicurezza della ventesima edizione delItalia2023 Dalla Romagna 'I Leoni' di CEA Squadra Corse, comunque pronti per la sicurezza ...Olbia . Tante le attività e iniziative in calendario per la settimana più attesa dagli appassionati delmondiale. La città di Olbia pronta per accogliere ilItalia, sesto appuntamento del FIA WorldChampionship. Un'edizione speciale quella delisolano che quest'anno compirà venti anni, con una gara che presenterà un percorso ...

Guida alle Prove Speciali del Rally Italia Sardegna 2023 Rallyssimo

