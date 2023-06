Rai1 ‘Ancora Insieme’ a Gigi D’Alessio Gli ospiti

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 31 maggio 2023)D'Alessio (ph Angelo Orefice) Fatto 30,farà 31. Dopo i festeggiamenti dei primi 30 anni di carriera dello scorso anno, il cantante rinnova l’appuntamento nella sua città con un grande show da Piazza del Plebiscito, in onda domani, 1° giugno, in prima serata su(e Rai Radio2). Tanti gliattesi a– Uno come te – Ancora insieme. Al cospetto disono intervenuti (le registrazioni sono avvenute la scorsa settimana): Biagio Antonacci, Elodie, Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Lazza, Geolier, Serena Rossi, Alessandro Siani, LDA, Nino D’angelo, Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti, Ciccio Merolla. Non sono mancate sorprese. In scaletta tanti duetti per ripercorrere i grandi successi die non solo, ...