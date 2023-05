Si è chiuso con una lettera aperta allal'intervento di Luciana Littizzetto nell'ultima puntata di 'Che Tempo che Fa'. La comica ha fatto il suo ingresso in studio con un carrello dei, ...Anche se il conduttore con il più lungo e largo curriculum tra quelli in servizio per lanon ha ... I continuiimposti a "Che tempo che fa" da un canale all'altro, nella vana speranza ...Ho letto che hai fatto 23in 10 anni: è vero Sì, è verissimo. Stiamo in procinto di fare ... la regia è di Umberto Carteni, prodotto da Rodeo Drive eCinema. Andrà prima nelle sale e poi ...

Rai traslochi, Gramellini lascia e va a La7. Porro tratta. Augias: "Io non mollo" Il Foglio

La comica ha fatto il suo ingresso in studio con un carrello dei traslochi: "Non abbiamo superato la crisi del settimo governo" ...La ventesima edizione di 'Che Tempo che Fa', l'ultima sulla Rai (dal prossimo anno lo show di Fabio Fazio si sposterà su Discovery), si è chiusa con una ...