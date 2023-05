Rai | Santoro attacca Fazio e Annunziata | “Non li sopporto”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) “L’emarginazione è nata già prima, adesso continua e diventa tragica”. Micheleva all’attacco di Fabioe Lucia, nel pieno delle polemiche per il loro addio dalla Rai. Il conduttore, allontanato dalla tv pubblica a seguito dell’”editto bulgaro” di Silvio Berlusconi, non ha preso le difese dei due colleghi, accusandoli invece di aver contribuito a preparare il terreno “alle esclusioni di oggi”. “Io sono convinto che la Rai come azienda abbia avuto una perdita sia per quanto riguarda l’andata via di, sia per quanto riguarda l’andata via di Lucia. Una perdita editoriale perché sono due professionisti molto validi. Io non li, nessuno dei due”, ha detto ieri sera a Di Martedì, su La7. “Voglio spiegare perché”, ha continuato ...