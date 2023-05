Rai | arriva un evento storico senza precedenti! L' ultimo comunicato stravolge tutto il palinsesto

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Rai, unspiazzante parla di unprecedenti che si verificherà questa domenica su Rai 1: ecco di cosa si tratta La Rai è la televisione di Stato e, in quanto tale, è in grado di raccogliere davanti al piccolo schermo sempre molti spettatori. Così, essendo il primo polo italiano, proprio ad essa viene affidato il compito di ospitare eventi di portata storica, nazionale e internazionale, di grande spessore (ciò, nonostante anche la competitor Mediaset riesca spesso ad accaparrarseli - è il caso, ad esempio, dell'incoronazione di Re Carlo III, seguita ine perdalla conduttrice Silvia Toffanin). Insomma, è il luogo più adatto per poter trasmettere qualcosa che abbia un valore culturale immenso, come nel caso dell'cui oggi ...

L'ottava edizione dell'Oscar italiano del cicloturismo " prosegue l'Assessora "dopo ... presentato da Ludovica Casellati, ideatrice dell'Oscar del Cicloturismo, e Peppone Calabrese diLinea ...Affari Tuoia 5.051.000 spettatori con il 25.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.139.000 spettatori (15.7%), NCIS su Italia 1 con 1.326.000 spettatori (...Clementino Torna Ri - suona la piazza e a CivitanovaClementino. Ad aprire le danze degli appuntamenti estivi civitanovesi ci penserà infatti il noto rapper che, terminata l'esperienzacome giudice di The Voice of Italy, è a spasso per l'...

Nomine Rai: arriva la direzione per le Radio digitali specializzate e ... FM-world

Dopo la "bombetta" lanciata da Fiorello a "Viva Rai 2!", Amadeus fa chiarezza sulla sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo ...Il 4 giugno ci sarà la festa definitiva per lo scudetto del Napoli. Un evento che andrà in onda anche in Tv, su Rai2, con la conduzione di Stefano De Martino e tanti ospiti.