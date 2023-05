Rafting in gita scolastica | gommone si ribalta | alunna 18enne dispersa Continuano senza sosta le ricerche

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Unasi è trasformata in un incubo per una scolaresca della provincia di Reggio Calabria. Durante unasul pittoresco fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo in Calabria, una ragazza è risultadopo un incidente di. L'articolo .

Rafting in gita scolastica sul fiume Lao, il gommone si ribalta: dispersa una diciottenne in Calabria la Repubblica

