Quincy Promes | dallo Spartak Mosca al processo in Olanda per narcotraffico

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L'attaccante 31enne, già sotto giudizio per aver accoltellato il cugino, avrebbe importato nel 2020 la bellezza di 1.300 chili di cocaina dal porto di Anversa L’attaccante olandese dellosarà processato in patria pere associazione a delinquere. Il 31enne, già sotto giudizio nei mesi scorsi per aver accoltellato il cugino, avrebbe importato, nel 2020, la bellezza di 1.300 chili di cocaina, assieme ad un complice, tramite il porto belga di Anversa. Un giro d’affari molto ampio quello sotto la lente dei riflettori: in ballo ci sarebbero ben 75 milioni di euro. Lunedì 5 giugno è prevista l’udienza preliminare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

