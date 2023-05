Quincy Promes ancora nei guai | spunta l'accusa di traffico di cocaina In ballo una cifra monstre

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Non c'è pace per. L'esterno dello Spartak Mosca e nazionale olandese, è finito nuovamente al centro della...

Il nome diè ancora una volta sul banco degli imputati. Già sotto processo in Olanda per l'accoltellamento di un cugino, il 31enne dello Spartak Mosca è ora nel mirino della giustizia per il ...perseguito per l'importazione di oltre 1300 chili di cocaina. Il Pubblico Ministero conferma l'accusa sul giocatore, si tratterebbe di due lotti di circa 650 chili e 713 chili, che a ...Il nome diè ancora una volta sul banco degli imputati. Già sotto processo in Olanda per l'accoltellamento di un cugino, il 31enne dello Spartak Mosca è ora nel mirino della giustizia per il ...

Nuovi guai per Promes: accusato di traffico di stupefacenti, lunedì l'udienza preliminare TUTTO mercato WEB

Quincy Promes ex giocatore dell'Ajax è accusato di traffico cocaina avrebbe importato 1300 kg di droga per un valore di 75 milioni di euro ...Quincy Promes è accusato di aver aiutato nell’importazione in Olanda di circa 1300 chili di cocaina, lo riporta NOS (Nederlandse Omroep Stichting). Una delle aziende pubbliche che compongono la radiot ...