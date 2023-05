Una sgrammaticatura istituzionale anche questa Oppure un" come dicono concordemente i ... invece, si strumentalizza un problema di base e si finisce per rafforzareatteggiamenti che ......prestazioni in Romania non lasciano indifferenti gli osservatori e gli addetti ai lavori di... al 116' undi Geli condanna l'Alaves alla sconfitta. L'avventura in Coppa Uefa attira l'......dell'azienda di stravolgere il palinsesto di Rai 1 si è già dimostrata un vero e proprio... con il rischio cheascolti non si recuperino . Mondiali, il Tg1 perde spettatori. Insomma, l'...

Quegli autogol su tasse e casa - ilGiornale.it ilGiornale.it

Quando, nel 1953, il suo partito, quello socialdemocratico, dimezzò i propri voti, Giuseppe Saragat, una delle più grandi figure della sinistra italiana, incolpò il "destino cinico e baro" ...I lombardi rimontano due gol ai padroni di casa, ma crollano all'89' puniti da Milinkovic-Savic (doppietta): biancocelesti aritmeticamente alle ...