Quanto incasserà la Roma in caso di vittoria dell’Europa League? Ecco la cifra

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Stasera alle 21.00 andrà in scena la finalissima di Europatrae Siviglia.incasseranno i giallorossi indiStasera alle 21.00 andrà in scena la finalissima di Europatrae Siviglia. Secondoriportato da Calcio & Finanza, per la partecipazione alla manifestazione sono arrivati 3,63 milioni di euro, per il ranking storico 3,96 milioni, per il market pool almeno 3,7 milioni e per i risultati e passaggi del turno poco più di 13 milioni, con un eventuale bonus di altri 4 per il successo finale. A questi, occorre però sottrarre i 5 milioni di multa per il Financial Fair Play. In totale, dunque, lacirca 23 milioni di euro.