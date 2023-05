(Di mercoledì 31 maggio 2023) Barbara D'Urso L’annata televisiva 2022/2023 è arrivata ai titoli di coda. Con il mese di giugno, scattano le chiusure deidi, che da inizio stagione accompagnano quotidianamente il pubblico, dalla mattina alla sera. Per tutti scatta l’arrivederci a dopo l’estate: ecco, data per data,le trasmissioni. Mercoledì 31 maggio Forum – Canale 5 Lo Sportello di Forum – Rete 4 Venerdì 2 giugno Pomeriggio Cinque – Canale 5 Domenica 4 giugno 90° Minuto – Rai 2 La Domenica Sportiva – Rai 2 Pressing – Italia 1 Martedì 6 giugno Affari Tuoi – Rai 1 Venerdì 9 giugno Viva Rai2 – Rai 2 Stasera Italia – Rete 4 Sabato 10 giugno Striscia la Notizia – Canale 5 Domenica 11 giugno Domenica In – Rai 1 Da Noi… A Ruota Libera – Rai 1 Paperissima Sprint – Canale 5 Citofonare Rai2 – Rai 2 Venerdì 16 ...

Le nostre anticipazioni per il momentoqui. L'appuntamento è per la prossima settimana,grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful .l'uomo comunica la notizia alla sua famiglia, Yilmaz ribadisce che questo non cambierà ... Le nostre anticipazioni turche Terra Amara per il momentoqui. Vi invitiamo a seguirci per ...I classe 2007 di Acquaro migliorano quindi il risultato del 2021 - 2022la loro marcia si ... cheabbondantemente alti. Gli attacchi di casa si sviluppano spesso sulla sinistra grazie ...

Quando terminano i programmi del daytime – Calendario DavideMaggio.it

Prendersi cura dell'ambiente attraverso una vita sostenibile non è un concetto nuovo: è qualcosa che si tramanda da generazioni, al di là della cultura e dell'etnia. In questa puntata di Qatar 365 si ...Gli atti del procedimento sulla morte di Giulio Regeni finiscono alla Consulta, che dovrà chiarire se la vicenda processuale può andare avanti anche senza la certezza che gli agenti egiziani siano for ...