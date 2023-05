Putin in Sudafrica | i perché dell’immunità

(Di mercoledì 31 maggio 2023) In previsione del summit dei Brics che si terrà sul suo territorio nell’Agosto di quest’anno, il governo delsi è adoperato per concedere l’immunità diplomatica a tutti i leader politici che si dichiareranno intenzionati a prendervi parte. Nonostante ilabbia insistito sul fatto che questo non sia un provvedimento ad personam, il motivo di questa scelta è quasi ovvio: così facendo, Johannesburg offre la possibilità a Vladimirdi partecipare a questo importante meeting senza conseguenze sulla sua persona. Il presidente della Federazione Russa è infatti oggetto dal marzo scorso di un mandato d’arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per la presunta deportazione forzata di minori ucraini in territorio russo. Come paese membro della Corte, ilsarebbe quindi tenuto ad arrestare ...

In previsione del summit dei Brics che si terrà sul suo territorio nell'Agosto di quest'anno, il governo del Sudafrica si è adoperato per concedere l'immunità diplomatica a tutti i leader politici che ...