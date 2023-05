“Punto alle Europee con Renzi e Calenda” | Letizia Moratti vuole allargare il Terzo Polo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La candidata delin Lombardiaprova a ricompattare gli esponenti centristi in vista delle elezionidel 2024. “Non la definirei un’area di centro, tantomeno in riferimento al. Quella che si è riunita ieri è una rappresentanza molto ampia che fa riferimento a importanti formazioni civiche, a movimenti e partiti di ispirazione popolare, liberale, riformista. Uno schieramento più ampio e diverso rispetto a ciò che viene normalmente definitoo centro”, dice l’ex ministra, in riferimento al raduno di popolari, riformisti e liberali che ha visto la presenza, tra gli altri, di, Gelmini, del nuovo sindaco di Taormina Cateno De Luca, e ancora Giuseppe Fioroni ad ...

A differenza dei grandi operatori nazionali, offre servizi di connettività personalizzati , per rispondereesigenze di ciascuna impresa. Sul sito ufficiale di Axera, nella sezione Brand Partner, ...... in occasione dell'evento Dell Tech World, il regista ha svelato di essereprese con la ... Stavolta, il suodi partenza è stata proprio la contemporaneità, in particolare la rapida ascesa di ...Non si registrano dannipersone, né vi sono notizie di situazioni critiche daldi vista della sicurezza

Letizia Moratti: «Ora punto alle Europee. Io con Renzi e Calenda per una rete di alleanze che andrà oltre il Terzo polo» Corriere Milano

Durante un concerto in piazza Federica Carta è stata insultata da alcuni presenti. Lei risponde in maniera elegante alle critiche ...Frena la Cina e penalizza il settore del lusso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 mag - Segno meno in Europa in una giornata in cui le preoccupazioni per la crescita alimentate dalla ripr ...