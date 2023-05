Pulisco forno | leccarda | griglie e vetro in un colpo solo | ti svelo come faccio!

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Con il metodo americanobrilleranno in un! Questo trucco viene da lontano e permette di pulire senza il minimo sforzo ogni parte dell’elettrodomestico. Non dovrete sfregare per ore e ore, nella speranza di sciogliere ogni incrostazione; non servirà neppure utilizzare prodotti diversi per ogni singola parte da trattare. La ghisa interna, l’acciaio, la placca, tutto risplenderà con un unico ingrediente. Parliamo di uno degli strumenti più utilizzati in cucina: con il suo aiuto prepariamo manicaretti salati, torte, biscotti e quant’altro per viziare la nostra famiglia. Poi, però, schizzi di unto, grasso si sedimentano e a lungo andare lo rendono un luogo poco igienico. Per evitare che questo accada, basterà mettere in atto questo stratagemma ...