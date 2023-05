Puglia | maltempo | allerta per temporali nel pomeriggio Protezione civile | previsioni meteo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della. Per lacon validità dalle 12 per otto ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.”, Rischio: secondo lo schema in basso, fontedella. L'articolopernel proviene da Noi Notizie..

La tregua dalpotrebbe durare solo poche ore: la Protezione Civile, infatti, ha diramato ... Si attendono, su tutta la, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o ...Un forte temporale si è abbattuto in tarda mattinata su Copertino creando in poco meno di mezz'ora allagamenti, disagi e preoccupazione tra la popolazione. Un fulmine è caduto sul palazzo del Comune ...E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti, in relazione all'ondata dicon bombe d'acqua e tempeste di fulmini in Salento, tra Leverano e Copertino e una improvvisa e violenta ...

Maltempo: allagamenti nel Salento, fulmine sul Comune Agenzia ANSA

L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile. Per la Puglia allerta con validità dalle 12 per otto ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente caratter ...Un forte temporale si è abbattuto in tarda mattinata su Copertino creando in poco meno di mezz'ora allagamenti, disagi e preoccupazione tra la popolazione. (ANSA) ...