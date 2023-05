Psicologo a scuola? “Meglio un pugile” | “Incredibile | devo dare ragione a Feltri” Ma non tutti concordano | “violenza genera violenza” | “telecamere in classe” Social spaccati

Si parla tanto in questi ultimi tempi, e in queste ore ancora di più, dell'opportunità di introdurre la figura dello, che peraltro c'è da anni. "Abbiamo già la figura dello ...[...] Voglio che si colga l'occasione per riflettere sull'introduzione dello: è un momento particolarmente difficile, il disagio dei ragazzi, anche a seguito del Covid, è molto ...... siamo andati ain anni in cui nessuno ci bacchettava e si cominciava persino a dar del tu ... oasi di sanità in un mondo impazzito che chiede il bonuse sostiene senza mettersi a ...

Docente aggredita, gli psicologi: “Pronti ad andare nelle scuole ad intercettare il disagio” Orizzonte Scuola

Dopo le coltellate di uno studente alla prof nel Milanese, i sindacati chiedono di alzare la guardia "Il lavoro in classe è diventato più complicato: tanti si licenziano o chiedono di andare in pensio ...Ieri alla Tenda di viale Monte Kosica è stata la giornata della scuola professionale Ipsia Corni, una delle più note della città che ha presentato il proprio bilancio sociale discutendo di didattica, ...