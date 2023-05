(Di mercoledì 31 maggio 2023) su Tg. La7.it - Nel Nord delresta alta la tensione . Clima teso in partikcolare a Zvecan. Centinaia di manifestanti hanno protestato in seguito agli scontri avvenuti nei ...

La7.it - Nel Nord delresta alta la tensione . Clima teso in partikcolare a Zvecan. Centinaia di manifestanti hanno protestato in seguito agli scontri avvenuti nei giorni scorsi tra le forze ...Quella del primo ministro Albin Kurti di validare un'elezione decisa dal voto di pochissimi è stata vista come una, non solo da Belgrado. Sebbene la violenza dei serbi kosovari sia stata ...Ancora una volta, l'ennesima, il governo di etnia albanese delnon ha ascoltato gli appelli europei alla moderazione e al compromesso e ha scelto la strada dellae dello scontro ...

Provocazione in Kosovo, srotolata bandiera serba di 250 metri TGLA7

Centinaia di manifestanti hanno protestato in seguito agli scontri avvenuti nei giorni scorsi tra le forze della Nato e la minoranza serba ...La tensione interetnica in Kosovo resta alta, dopo una notte trascorsa tranquilla e senza eccessi da mercoledì mattina alcune migliaia di manifestanti serbi sono tornati a radunarsi davanti alla sede ...