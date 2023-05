Protezione Civile | dalla Regione 180mila euro per 51 campi scuola in Campania

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il progetto è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni che avranno la possibilità di partecipare ad una settimana di attività ludico-ricreative finalizzate all’apprendimento delle best practices di. L’iniziativa, denominata “Anch’io sono la” e promossa dal Dipartimento Nazionale di, individua il gioco quale modalità didattica per dialogare con i ragazzi e favorire tra loro dinamiche di confronto, di scambio, di crescita. Divertimento e formazione sono le parole chiave dei, che offrono attività ludiche, ma anche un fitto programma didattico dedicato alla conoscenza del Sistema di, dei rischi naturali ai quali i territori ...

La macchina dei soccorsi, cone Vigili del fuoco in prima linea, resta in stato di massima allerta: oggi sono previste nuove e violente precipitazioni a partire dalle prime ore del ...Parte al Comune di Napoli il servizio gratuito sindacincontatto 2.0 , attraverso il quale i cittadini riceveranno telefonicamente informazioni relative a emergenze di, allerta meteo per fenomeni rilevanti, emergenze di traffico e viabilità, criticità metro linea 1 e funicolari, eventi rilevanti in città. Attraverso il form di registrazione, attivo ...Nelle scorse settimane si è registrato un decesso anche in Campania e fino a ieri laha richiamato l'attenzione sul fronte climatico rilanciando una nuova allerta meteo . L'Italia ...

Permessi per lavoratori volontari della Protezione civile: quanti giorni spettano QuiFinanza

CERIANO LAGHETTO – Una delegazione di volontari della Protezione civile, guidata dall’assessore Antonio Magnani, è partita domenica mattina all’alba da Ceriano Laghetto per raggiungere Bagnacavallo, ...Strade distrutte, case allagate, aziende danneggiate, frane, crolli e torrenti esondati. Oggi a Thiesi e Bonnanaro, nel Sassarese, si contano i danni del nubifragio che ieri pomeriggio, per circa un'o ...