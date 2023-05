Prorogata al 10 settembre la mostra VAN GOGH Experience

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo aver registrato oltre 35.000 presenze in meno di tre mesi e costante apprezzamento da parte del pubblico, laVANvienefino al 10. In arrivo quindi un’estate di grandi emozioni con lamultimediale che abbraccia il visitatore conducendolo nella vita, nelle suggestioni, nelle opere dell’artista più amato di tutti i tempi. Una produzione internazionale a cura di Next Exhibition, in collaborazione con Associazione Culturale Dreams e con il patrocinio di Città Metropolitana di Torino. Videomapping, virtual reality, ricostruzione di ambienti, selfie opportunities, per l’esperienza multisensoriale che sta appassionando tutta la famiglia. Il viaggio nel mondo di Vansta entusiasmando il pubblico, ...