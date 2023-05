Programmi TV di stasera | mercoledì 31 maggio 2023 Su TV8 il film ‘La Memoria Del Cuore’

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ladel cuore Rai1, ore 20.35: Europa League – Finale: Siviglia – Roma Calcio. Il Siviglia, sei volte vincitore della Coppa UEFA/UEFA Europa League, affronta in finale la Roma, vincitrice della UEFA Europa Conference League 2021/22. Finale In diretta dallo stadio Puskas Arena di Budapest A cura di Rai Sport. Telecronaca di Alberto Rimedio; Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor - 1^Tv Serie Tv. 6×15 – Vecchi Amici: Kalu torna al San Bonaventure come medico personale di un miliardario e Shaun, che sa quanto sia capace, propone al suo vecchio amico di tornare a lavorare insieme. 6×16 – The Good Lawyer: Shaun viene denunciato e deve subire un processo. Glassman l’accompagna dalla sua avvocatessa di fiducia. Nello studio di costei, Shaun incontra una ragazza con un disturbo ossessivo compulsivo. Rai3, ore 21.20: Chi l’ha ...

Guida tv di mercoledì 31 maggio: idella sera Rai 1 18:45 - L'eredita' 20:00 - Tg1 20:30 -... IT 19:52 - TEMPESTA D'AMORE - 51 - PARTE 2 - 1aTV 20:30 -ITALIA 21:20 - ZONA BIANCA 00:50 ...in TV mercoledì 31 maggio 2023: ida non perdere Rai - Calcio Europa League: Finale Siviglia - Roma (Raiuno) Questa sera su Raiuno alle 21.00 potrete assistere alla ...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 30 Maggio . I Migliori Filmin ...

Stasera in tv: film, programmi e serie di oggi martedì 30 maggio la Repubblica

Mourinho e i giocatori sono in un hotel con vista sulla città: il piano è lo stesso di ogni trasferta, ecco quale ...Siviglia e Roma battaglieranno nella Finale di Europa League. Ecco di seguito dove seguire l'ultimo atto della competizione ...