Programmi TV di stasera | mercoledì 31 maggio 2023 Su TV8 il film ‘La Memoria Del Cuore’

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ladel cuore Rai1, ore 20.35: Europa League – Finale: Siviglia – Roma Calcio. Il Siviglia, sei volte vincitore della Coppa UEFA/UEFA Europa League, affronta in finale la Roma, vincitrice della UEFA Europa Conference League 2021/22. Finale In diretta dallo stadio Puskas Arena di Budapest A cura di Rai Sport. Telecronaca di Alberto Rimedio; Commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor - 1^Tv Serie Tv. 6×15 – Vecchi Amici: Kalu torna al San Bonaventure come medico personale di un miliardario e Shaun, che sa quanto sia capace, propone al suo vecchio amico di tornare a lavorare insieme. 6×16 – The Good Lawyer: Shaun viene denunciato e deve subire un processo. Glassman l’accompagna dalla sua avvocatessa di fiducia. Nello studio di costei, Shaun incontra una ragazza con un disturbo ossessivo compulsivo. Rai3, ore 21.20: Chi l’ha ...