Prodi piagnucola per Fazio-Annunziata Ma prende un bidone

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il grande evento giornalistico di oggi è l’intervista di due pagine realizzata dalla Stampa a. L’ex-premier è una persona piuttosto accorta, non è uno che parla a vanvera; quando parla, pensa a quello che dice. Lo leggiamo sempre con attenzione, soprattutto nelle sue ultime critiche fatte sul Messaggero nei confronti delle politiche verdi e assurde dell’Unione Europea. Oggi però ci spiega che in Italia c’è un’involuzione autoritaria: arriva il duce, la ducetta in Italia, secondo. E per quale motivo arriva la ducetta in Italia?spiega che ci sono due motivi. Il primo è che il sistema informativo, dopo decenni di duopolio, si sta trasformando in un monopolio di destra. È evidente che la sua è una grande e gigantesca falsità, però farà presa. La seconda ragione è che si sta tentando di esautorare Bonaccini per la ...