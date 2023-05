Prodi | nonostante la batosta | insiste con la linea perdente a sinistra | c’è una deriva autoritaria

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 31 maggio 2023)laelettorale, che ha fatto ricominciare nel Pd l’eterno congresso, Romanoindica la stessa strada già percorsa dalla: puntare l’indice contro l’autoritarismo, il pericolo dittatura. Insomma il fascismo ritornante. Un allarme che non convince e che non ha convinto gli elettori e che allontana ancora di più i dem dalle reali esigenze della collettività. Manon ci sente o non ci vuole sentire. E, intervistato dalla Stampa, denuncia la tentazione del governo di “prendersi tutto”. Partendo dalla Rai, dove c’è stato un esodo – l’ultimo ad annunciare l’addio è stato Gramellini – non richiesto, spontaneo, per dissonanza di vedute da Palazzo Chigi e chefa diventare una prova di autoritarismo. Eppure, come il voto ha largamente dimostrato, ai ...