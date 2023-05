Processo Regeni | il gup accoglie la richiesta della Procura | “Deciderà la Corte costituzionale”

... ha deciso di inviare alla Consulta gli atti del procedimento sulla morte di Giulio. In ... Per l'Egitto è una pagina chiusa , per il nostro Paese non può essere così, ildeve andare ...Nuovi passi in avanti nel caso di Giulio, il ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Accogliendo la ... in modo tale da dare una svolta al''C'è una speranza in più e speriamo sia la volta definitiva e che venga sancito che questosi può e si deve fare - ha detto Alessandra Ballerini, legale della famiglia, al termine ...

Regeni: il Gup di Roma invia gli atti del processo alla Consulta - Cronaca Agenzia ANSA

La Consulta dovrà esprimersi sull'assenza dei quattro 007 egiziani sotto processo in Italia per aver torturato e ucciso Giulio Regeni.Sarà la corte costituzionale a decidere il destino del processo sull’omicidio di Giulio Regeni. Il giudice dell’udienza preliminare oggi ha accolto la richiesta della procura di Roma, disponendo la ...