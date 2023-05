Processo Regeni | il giudice invia gli atti alla Consulta | “Chiarire se si può andare avanti anche in ‘assenza’ degli accusati”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Glidel procedimento sulla morte di Giuliofiniscono, che dovràse la vicenda processuale puòsenza la certezza che gli agenti egiziani siano formalmente a conoscenza delle accuse che gli sono rivolte. A chiamare in causa la Corte Costituzionale è stato ilper l’udienza preliminare del Tribunale di Roma che ha chiesto di esprimersi sulla questione relativa all’assenzaimputati, i quattro 007 del Cairo, per superare la “stasi” del. La richiesta del procuratore Francesco Lo Voi e dell’aggiunto Sergio Colaiocco riguardava la questione di costituzionalità dell’art. 420 bis del codice di procedura penale in tema di “assenza” ...

...morte di Giulio. Il giudice chiede alla Corte Costituzionale di esprimersi sulla questione relativa all'assenza degli imputati, i quattro 007 egiziani, per superare la "stasi" del. . ...Paola e Claudio, i genitori di Giulio, il ricercatore italiano ucciso al Cairo nel 2016, rilanciano la loro ... dove in piazzale Clodio è in programma una nuova udienza del. 'Ci dicono ......decisiva nela carico degli 007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio, ucciso al Cairo nel 2016 mentre faceva ricerche per il suo dottorato di ricerca. Concerto Verità per Giulio...

Processo Regeni, il gup accoglie la richiesta della Procura di Roma: "Atti alla Consulta" Repubblica Roma

Il gup di Roma, accogliendo la richiesta della Procura, ha deciso di inviare alla Consulta gli atti del procedimento sulla morte di Giulio Regeni. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...