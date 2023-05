Processo Giulio Regeni | Gup Roma invia gli atti alla Consulta | cosa significa

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il gup di, sul caso di, ha accolto la richiesta del procuratore capo Francesco Lo Voi e dell’aggiunto Sergio Colaiocco,ndo gli. Una richiesta finalizzata a sbloccare lo stallo in cui si trova ilper la vicenda del ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Imputati sono quattro 007 egiziani: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati a vario titolo di sequestro di persona pluriaggravato, lesioni aggravate e concorso in omicidio aggravato. La procura diaveva sollevato la questione di costituzionalità dell’articolo 420 bis nella parte in cui prevede che l’assenza di ...