Probabili formazioni Roma-Siviglia | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Paulo Dybala partirà dalla panchina. L’argentino, nonostante i miglioramenti degli ultimi giorni, dovrebbe essere escluso dall’undici iniziale dellache questa sera, a Budapest, sfiderà ilnella finale di Europa League (fischio di inizio ore 21, arbitra l’inglese Anthony Taylor). La caviglia della Joya è migliorata ma difficilmente José Mourinho lo rischierà dal 1?. Ilo per sostituirlo è tra El Shaarawy e Wijnaldum, con il primo favorito. Per il resto i dubbi sono pochi. Il tecnico lusitano si affiderà al 3-5-2, come sempre. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e uno tra Ibanez e Llorente. Spinazzola è pienamente recuperato e agirà a sinistra, con il turco Celik a destra. Il centravanti sarà Abraham, con Belotti pronto a subentrare dalla panchina e capitan Pellegrini alle sue spalle. L’altra ...

