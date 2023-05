Non si sa, quindi, separla di crimini commessi dai russi contro gli ucraini o se crimini commessi all'interno delle forze armate russe. Il ministero della Difesa ha rifiutato un commento ...... tra il capo dei mercenari del Gruppo Wagner, Evgeny, e l'apparato militare regolare. I ... Zelenskyaerei da guerra: se non gli F - 16, difficili da ottenere, gli Eurofighter. Se ne ...L'attacco ha scatenato ancora una volta l'ira del fondatore della Wagner, Yevgeny, contro ... Mentre Kievlo stop alla restrizione sui prodotti agricoli ucraini nei Paesi Ue, prosegue l'...

Prigozhin chiede di indagare sui crimini russi nella guerra in Ucraina Globalist.it

Il padrone del gruppo mercenario più potente della Russia, ossia il gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato di aver chiesto ai pubblici ministeri di indagare sui "crimini" commessi da alti fun ...La maggior parte dei droni russi è intercettata. Walesa: «Se non fossimo in Ue la guerra sarebbe anche da noi in Polonia» ...