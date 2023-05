Prete abusa minorenni | soldi e passeggiate nel bosco per adescarli | condannato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Avrebbe dovuto proteggerli, accompagnarli nel proprio percorso di crescita, inveceva di loro.nel, inviti a casa per cucinare insieme dei dolci ed ancora, denaro in contante regalato ai bambini. Erano queste le modalità attraverso le quali un religioso colombiano adescava i. Violenza sessuale sui ragazzini: ‘Li portava in gita eva di loro’, arrestato prof di religione Gli abusi del sacerdote e la condanna Siamo a Carpineto romano e il metodo del religioso tra il settembre ed il novembre di due anni fa lo aveva portato ad intrattenere rapporti illegali con un paio di bambini di età inferiore ai 14 anni, rapporti poi sfociati in violenza sessuale su minori. Ora, il sacerdote colombiano è statoad otto anni di reclusione con ...