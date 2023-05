Preparativi per la sfilata del 2 giugno | poliziotta casertana si sente male | cade e muore

NOTTE DI CAOS E DISAGI La notte a Roma sarà particolarmente complicata non solol'area intorno ... dovranno vedersela anche con le restrizioni in Centro dovute aidella Parata del 2 ...Iniziano oggi iil Pride bolognese, quest'anno fissatoil 1° luglio. Una prima assemblea è in programma oggi, 31 maggio, al Vag61 di via Paolo Fabbridare forma alla manifestazione che anche ...In questi giorni i volontari sono ancora all'operale consuete manutenzioni alla struttura di via Vigevano :venerdì 23 giugno sarà tutto pronto, con le consuete aperture al venerdì, sabato e ...

Fervono i preparativi per la 2^ edizione del MotoSurf World ... Manfredonia News

Anzio. La città si prepara in questi giorni ad onorare il suo santo Patrono, S. Antonio di Padova: i preparativi hanno come data ultima quella di sabato 24 giugno, quando ci sarà la Santa Messa nella ...MONREALE, 31 maggio – Fervono i preparativi per l’organizzazione della sfilata di moda “The Catwalk” che si terrà il 2 giugno in piazza Guglielmo e coinvolgerà aziende di moda e parrucchieri di Palerm ...