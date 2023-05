Premio Cardinale Michele Giordano | ecco i vincitori

(Di mercoledì 31 maggio 2023) ... presbitero della Chiesa presbiteriana in Argentina, editorialista de L'Osservatore Romano, primo protestante a firmare sul quotidiano della Santa Sede, di cui dirige anche l'edizione argentina. ...

"Vita di Gesù" (Piemme) di Andrea Tornielli, direttore della Direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, è il libro vincitore della XI edizione del Premio "Cardinale Michele Giordano". La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 30 settembre, alle 16, a Napoli, nella basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio. Lo ha deciso la commissione del riconoscimento composta dal presidente Fulvio Tessitore, dal segretario Francesco Antonio Grana (vaticanista de ilfattoquotidiano.it).

