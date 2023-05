Premi Serie A | il giocatore del Napoli escluso a sorpresa dai “Migliori attaccanti” | sarà lui l’MVP della stagione?

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 31 maggio 2023) A pochissimi giorni dalla fine del campionato 2022/2023, che ha decretato già quasi tutti i verdetti, la LegaA ha svelato tutti i candidati deiMVP. Nei giorni scorsi sono stati annunciati i tre candidati per le categorie “Miglior Under 23”, “Miglior portiere” e “Miglior difensore” e, come solito in queste occasioni, non sono mancate le polemiche. In casa, capitan Di Lorenzo e Kim sono in lizza per ilo “Miglior difensore” insieme al milanista Theo Hernandez. Torino Fc – SscGiovanni Di Lorenzo of Sscin action during theAmatch beetween Torino Fc and Sscat Stadio Olimpico on March 19, 2023 in Turin, Italy . Torino Stadio Olimpico Italy Copyright: ...