Poste italiane | Mattarella | organizzazione e innovazione garanzia per servizi a cittadini'

PESCARA. Una giornata di sciopero con corteo per le vie del centro di Pescara in programma domani giovedì 1° giugno da parte dei corrierri della filiale SDA. Il corteo muoverà dalla sede della filiale in via Salara Vecchia in direzione della sede dellecentrali in Corso Vittorio Emanuele A Pescara. La manifestazione è stata ...... un laboratorio itinerante, realizzato a bordo di un vecchio furgone delletedesche da Marta ... Ora Possea porterà i laboratori sul microcosmo del plancton lungo le costegrazie al tour '...comunica che la riapertura dell'ufficio postale di Riccione Centro, in viale F. Corridoni, è posticipata a mercoledì 7 giugno. Ricordiamo che l'ufficio è interessato da lavori di ...

I Sindacati chiedono un incontro urgente con i vertici Poste Italiane RaiNews

We are Europe, President Sergio Mattarella said on next year's elections to the European Parliament on Wednesday. "Next year there'll be the elections to the European Parliament. An extraordinary occa ...Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “La capillarità organizzativa e la capacità di innovare alla luce delle trasformazioni tecnologiche” del gruppo Poste italiane, “rappresentano una sicurezza per garantire i ...