Possibile svolta sul caso Regeni | interviene la Corte Costituzionale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Sulla vicenda del sequestro, delle torture e dell’omicidio di Giuliopuò avvicinarsi unain grado di far ripartire il procedimento penale in corso, che è sospeso. Il Giudice dell’udienza preliminare (Gup) di Roma ha accolto infatti la richiesta della procura. E ha deciso di inviare allagli atti del processo a carico degli 007 egiziani accusati del massacro del ricercatore friulano dell’Università di Cambridge, avvenuto al Cairo tra la fine di gennaio e i primi di febbraio del 2016. Da sin., Paola, Alessandra Ballerini, il sindaco Giuseppe Sala e Claudioa Milano. Foto Ansa/Mourad Balti TouatiIl giudice ha chiesto alladi esprimersi sulla questione relativa all’assenza degli ...

Commenta per primo L'estate si avvicina ed eccolo qui, ancora una volta, Gian Piero Gasperini che mette in dubbio la sua permanenza all'Atalanta. 'Forse è il momento di lasciarsi con affetto' ha detto ..."In seguito ad una ricognizionein collaborazione con gli uffici competenti infatti - spiega - è emerso come diversi Collegi ... Tramite questi ultimi, saràcosì definire in modo più ......per l'importante attività di informazione e di sensibilizzazionefin dal 1968 da Aism. Grazie al contributo significativo di tutti i volontari che vi operano è stato, infatti,...

Atalanta, possibile svolta per Gasperini: arriva il rinnovo Le mosse ... Calciomercato.com

Atalanta, possibile svolta per Gasperini: arriva il rinnovo Le mosse sul mercato con Napoli e Inter alla finestra ...La Procura di Roma riaprirà l’inchiesta sul tragico incidente stradale costato la vita al giovane pugliese Antonio Caggianelli e ad altri due ...