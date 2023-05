Porti | Lupi “Sicilia occidentale al centro della strategia europea”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 maggio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – Paloma Aba Garrote, direttrice generale dell’Agenzia esecutivaCommissioneCINEA, ha visitato il 31 maggio il porto di Palermo.La direttrice di Cinea – l’Agenzia esecutivaper il clima, l’infrastruttura e l’ambiente che, oltre a occuparsi dell’erogazione di finanziamenti nel settore tras, gestisce i programmiCommissioneper la decarbonizzazione e la crescita sostenibile – era in città per partecipare all’interessante evento sul programma Horizon, “Restore our ocean and waters by 2030”, organizzato dalla Commissionein collaborazione con il Governo italiano – Ministero dell’Università eRicerca, la Regionena, l’Università di Palermo e il supporto del ...