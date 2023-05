Pordenone-Lecco mercoledì 31 maggio 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ildi Di Carlo è partito con il piede giusto in questi playoff di serie C, vincendo sul campo delnella gara d’andata e di fatto ipotecando la qualificazione alle final four. È stata una partita estremamente equilibrata quella del Rigamonti-Ceppi, con i blucelesti di Foschi venuti fuori alla distanza e capaci anche di rintuzzare le iniziative dei ramarri, pericolosi più volte con Dubickas. L’ingenuità di Zambataro nel finale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Chi passerà il turno affronterà la vincente di. I romagnoli si erano piazzati al secondo posto nel Girone B, alle spalle della Reggiana, con 65 punti, frutto di ventitré vittorie, ......- Catanzaro - Cosenza - CAMPANIA Caserta - EMILIA ROMAGNA Ferrara I grado - II grado - Modena - FRIULI VENEZIA GIULIA- LAZIO Rieti - Viterbo - LOMBARDIA Bergamo - Sondrio - Pavia --...- E'atteso il grande pubblico per la partita, mercoledì 31 maggio alle 20:30 allo stadio "Tognon" di Fontanafredda. Match di ritorno dei quarti di finale playoff. All'andata i neroverdi hanno prevalso per 1 - 0. L'evento è ...

Pronostico Pordenone-Lecco, quote ok per i padroni di casa Tuttosport

L'obiettivo del Pordenone è molto chiaro: amministrare il vantaggio acquisito nel match d'andata (vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Lecco) per strappare il pass valido per le semifinali playoff ...L'obiettivo del Pordenone è molto chiaro: amministrare il vantaggio acquisito nel match d'andata (vittoria per 1-0 ottenuta sul campo del Lecco) per strappare il pass valido per le semifinali playoff ...