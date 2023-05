Pontremoli | il racconto di Francesco | il ragazzino che ha salvato tre compagni di classe | «Ci hanno insegnato il primo soccorso»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Se il bilancio della tragedia che ha convolto ieri una ventina di studenti trae Zeri, in Toscana, è stato meno grave di quanto si pensasse, il merito è anche di, 15 anni. Il ragazzo si trovava a bordo dell’autobus che si è ribaltato ed è precipitato in una scarpata profonda oltre 70 metri. All’indomani dell’incidente, è lui a raccontare al Secolo XIX gli istanti più drammatici di quel viaggio: «Quando il bus è uscito di strada ci siamo subito molto spaventati. Io mi sono aggrappato ad un ferro che ho trovato sotto il sedile. Il bus cadeva e poi si fermava. Poi riprendeva a rotolare ma io non ho mai mollato il ferro», ricordamentre si trova ancora nella sala d’aspetto dell’ospedale diinsieme ad alcuni. A quel punto, quando l’autobus finalmente si ...

studenti appartengono quasi tutti all'istituto tecnico superiore Pacinotti Belmesseri di... Ildel padre di una ragazza Uno dei primi ad accorrere sul luogo dell'incidente è stato il ...L'incidente è avvenuto trae Zeri, in Toscana. Sul mezzo c'erano una ventina di persone, quasi tutti ragazzi. Il primo cittadino di Zeri: 'Mia figlia mi ha chiamato mentre stavano precipitando, è un miracolo se ce la ...

Pontremoli, il racconto di Francesco, il ragazzino che ha salvato tre ... Open

"È un miracolo", ripetono soccorritori e testimoni intervenuti dopo l'incidente di ieri tra Pontremoli e Zeri, in provincia di Massa-Carrara, ...