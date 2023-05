(Di mercoledì 31 maggio 2023) Avviati dal Anas a novembre del 2022, i lavori di demolizione e ricostruzione del(lungo la SS 148) sono stati ultimati nel pieno rispetto del cronoprogramma. Oggi è stato, dunque, riaperto al traffico ilche si trova nel territorio di, in provincia di Latina., proseguono i lavori sulBadino: apertura prevista entro la fine di maggio L’intervento e la cerimonia di riapertura La cerimonia di riapertura è avvenuta oggi alla presenza tra gli altri del Prefetto di Latina Maurizio Falco, del Sindaco diFrancesco Giannetti, dell’Assessore della Regione Lazio per Ambiente, Sport, Cambiamenti climatici, Transizione energetica, Sostenibilità, Elena Palazzo, del Vicario Generale di ...

Pontina, riapre il ponte ‘Badino’ a Terracina (FOTO) Il Corriere della Città

Avviati dal Anas a novembre del 2022, i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte ‘Badino’ (lungo la SS 148 Pontina ) sono stati ultimati nel pieno rispetto del cronoprogramma. Oggi è stato, dun ...L’intervento rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la Pontina del valore di 137 milioni di euro presentato da Anas negli anni scorsi ...