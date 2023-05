Pomigliano | Ciarambino | Serve più sicurezza e controllo del territorio

"A Raffaele Russo, neo sindaco di, gli auguri e l'invito a lavorare per il bene della città e dei pomiglianesi. C'è tanto ...e il mio sostegno istituzionale - afferma Valeria, ...'A Raffaele Russo, neo sindaco di, gli auguri e l'invito a lavorare per il bene della città e dei pomiglianesi. C'è tanto ...e il mio sostegno istituzionale - afferma Valeria, ...Napoli . 'A Raffaele Russo, neo sindaco di, gli auguri e l'invito a lavorare per il bene della città e dei pomiglianesi. C'è tanto ...mio sostegno istituzionale - afferma Valeria, ...

Bomba sotto auto, Ciarambino: a Pomigliano un problema sicurezza ROMA on line

"Oggi è stato per me un onore partecipare all'inaugurazione del Moss a Scampia, il primo ecomuseo della città di Napoli. L'ecomuseo è un esempio ...Al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco, messo a disposizione dalla locale società Fitness Trybe di Graziano e Serena Piccolo, si è svolta la fase regionale dei Campionati Studenteschi di Ginna ...