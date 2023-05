Pomezia | tremendo incidente tra auto e moto | interviene l’eliambulanza | 41enne in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Terribilequesta mattina pochi minuti prima delle ore 8:30 in via Laurentina, a, all’altezza del civico 125, nel tratto compreso tra via delle Vittorie e via delle Monachelle, in zona Santa Procula. Lo scontro è avvenuto tra un’, una Dacia alla cui guida si trovava un 64enne di, e unacondotta da undi Ardea.sbalzata contro un tir Da una prima ricostruzione lastava percorrendo via Laurentina provenendo da Ardea, in direzione Roma. L’mobile, invece, che proveniva da Roma, ha svoltato a sinistra, per immettersi verso il distributore di carburante che si trova proprio in quel punto. L’impatto con lache stava sopraggiungendo in quel momento è stato ...