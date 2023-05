Polo logistico | il Governo assicura per Valle Ufita Petracca cauto | Rotondi ottimista | binario giusto

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa piattaforma logistica diè un’opera strategica e si farà, ma restano una serie di ritardi accolumati nella progettazione e i 26 milioni del Pnrr non potranno essere utilizzati per l’infrastruttura in se, ma solo per le opere di collegamento. Questo il succo del vertice che si è tenuto oggi al Ministero delle Infrstrutture alla presenza dei referenti di Rete Ferrovia Italiane, Regione Campania con il consigliere Luca Cascone e il Commissario Zes Romano, Confindustria Avellino e i comuni irpini di Ariano e Grottaminarda. Ha preso parte al vertice anche il consigliere regionale irpino Maurizioche fa il punto della situazione: “Attendiamo risposte dalche si è riservato di verificare su quali fondi recuperare le risorse necessarie per la realizzazione ...

La piattaforma logistica Valle Ufita in provincia di Avellino si farà. Lo conferma il ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel coros del qeustion time a cui è arrivata la risposta al ...Diana ha, inoltre, incorporato nel suo centroordini e spedizioni dei sei brand in ... che grazie anche all'unione con FiloBlu e parte oggi delitaliano piu importante nel settore dell'e ...Legambiente ribadisce la netta contrarietà alla realizzazione di un grandea Medesano, dove l'Amministrazione comunale è chiamata a decidere in merito alla richiesta di variante ...

Polo logistico Valle Ufita Gubitosa: il sì del ministero ilmattino.it

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 maggio 2023 – L’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia Elena Lucchini, ha visitato oggi il polo logistico del ...Genova. Il Comune di Genova sta valutando tre aree private in Valbisagno per ospitare i bus Amt che a breve saranno “sfrattati” dalla rimessa delle Gavette e Staglieno in vista dei lavori previsti dal ...