Pnrr | Meloni | ' modificarlo lavoro delicato | da governo responsabilità e attenzione'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'opportunità straordinaria per l'Italia. Il Piano italiano è il più grande d'Europa con i suoi 191,5 miliardi di euro e 527 obiettivi da raggiungere, molti dei quali estremamente ambiziosi e utili ad ammodernare la Nazione e rilanciarne il tessuto sociale ed economico, sia sul versante interno sia su quello internazionale. È uno strumento prezioso, che questoconsidera strategico e che intende utilizzare pienamente per portare avanti riforme strutturali, migliorare la competitività del Sistema-Italia e accelerare i processi di innovazione". Così il premier Giorgia, a quanto si apprende, nella presentazione della relazione semestrale sullo stato di attuazione del, condivisa durante la cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. "Il ...