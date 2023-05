Pnrr | lo stop del governo alla Corte dei Conti sul «controllo concomitante» | cosa significa  Visco | il salario minimo per legge può servire

Usa queste parole Giorgia Meloni per provare a tirare fuori ildai ritardi e dalle polemiche. ... Loai magistrati contabili Uno snodo, quello della relazione semestrale, che arriva in una ...Una visione che permetta di modificare ildove va modificato, stando nei tempi, che sono fondamentali: 'Stiamo ragionando su tutti gli obiettivi delle prossime scadenze fino a giugno 2026, la ...Lo dice il ministro Raffaele Fitto, nel corso della conferenza stampa sul. 'Nessuno scontro' 'Lo scontro si fa in due. Non c'è nessuno scontro con la Corte dei Conti. Abbiamo massimo rispetto ...

Pnrr, stop del governo al controllo concomitante della Corte dei Conti. Fitto: «Nessuno scontro» ilmattino.it

Agenzia Stop al controllo concomitante e proroga allo scudo erariale – Il governo ha formalizzato la presentazione di un emendamento sui poteri della corte dei Conti al decreto sulla PA. Lo ha… Leggi ...L'emendamento del governo al dl Pa presentato in commissione alla Camera contiene due norme diverse riguardanti i controlli della Corte dei Conti. La prima è una proroga di un anno fino ...