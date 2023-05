Pnrr | Fitto | siamo nei tempi Emendamento del Governo | escluso controllo concomitante Corte conti

Sugli asili nido scavalleremo il 30 giugno, modificando l'obiettivo intermedio, ma centreremo l'obiettivo" ha dettoNessun ritardo nessuno scontro con la Corte dei Conti. A dirlo è il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il, Raffaele, intervenuto in conferenza stampa dopo la cabina regia svoltasi a Palazzo Chigi e dedicata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Poi, a chi gli chiedeva dei tempi per la ...Lo si legge nel rapporto semestrale che il ministro degli affari europei Raffaelesta ... modificareè lavoro delicato, massima attenzione Il governo sulha lavorato fin dal suo ...

Il ministro gli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr Raffaele Fitto in conferenza stampa dopo la cabina di regia (ANSA) ...Il ministro gli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr Raffaele Fitto in conferenza stampa dopo la cabina di regia (ANSA) ...