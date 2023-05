Pnrr | Fitto | Governo non vuole definanziare asili | ma realizzarli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 "Abbiamo già immaginato delle proposte concrete rispetto alle modifiche degli obiettivi al 30 giugno 2023. Ci troviamo di fronte ad alcune situazioni per le quali è necessario intervenire". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il, Raffaele, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Ad esempio uno degli obiettivi al 30 giugno è il raggiungimento dell'assegnazione dei lavori per glinido", ma la modifica della data di scadenza del 30 giugno "non si fa perglinido, ma si pone l'obiettivo di modificare un obiettivo intermedio per garantire la loro realizzazione". Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev