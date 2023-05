Pnrr | Fitto | ' domani con Corte Conti confronto nel merito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Sulladei"il dibattito si è aperto non su iniziativa del governo.noi ci confronteremo nel, ma ripeto che noi seguiamo le leggi. Nelle 47 delibere del collegio di controllo concomitante 44 riguardano il, ma non si tiene conto del decreto 77 che prevede un'interazione tra ladeiitaliana e ladeieuropea. Allora questa è un'aggressione del governo? Ho sentito dichiarazioni sopra le righe e affermazioni forti in questi giorni, ma mai da parte del governo". Lo dice il ministro Raffaele, nel corso della conferenza stampa sul